Ворог зазнав втрат і відступив: де ЗСУ утримали росіян (карта)
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Ворог тисне одразу за декількома напрямками
Російські окупанти продовжують спроби пробитися до Сєвєродонецька, зосередивши зусилля у напрямку міста. Штурм був у районі Тошківки.
За даними Генштабу ЗСУ, ворог зазнає серйозних втрат у результаті наступу на сході країни і за останню добу не просунувся вглиб української території.
На захід від Сєвєродонецька, у напрямку Бахмута був бій у районі Олександропілля. Ворогу допомагала його артилерія, але після втрат окупанти відступили. Безуспішні атаки ворога також зафіксовані в районі Трипілля та Липового.
На Донецькому напрямку ворог намагається вийти на кордон Луганської області. Лиманський напрямок ворог активно обстрілював — під вогнем Діброва, Озерне, Лиман.
Підготовка до наступу на Слов’янськ триває, на нього кинули збірні сили частин як західного, а й східного і центрального військових округів Росії, і навіть підрозділи балтійського флоту. Ворог намагався висунутись у бік Довгенького, але окупанти зазнали втрат і відступили.
На Слобожанщині ворог намагається утримати раніше зайняті рубежі та обладнує захисні споруди на шляху до Великого Бурлука, Капілотівки, Михайлівки, Левківки, Забавного та Куп’янська.
У частині сходу та південного сходу інтенсивність бойових дій знизилася – на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Обстріли продовжуються, ворог намагається закріпитися. Також і на Південнобузькому напрямку окупанти окопуються і ведуть розвідку.
Зазначимо, що бойові втрати ворога є суттєвими — вони змушені знімати зі зберігання танки Т-62, щоб забезпечити резерви військ, які хочуть направити на підкріплення в Україну.
Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій, окупанти хочуть не тільки оточити Сєвєродонецьк, але одночасно з цим вийти у напрямку Бахмута. При цьому на півдні, зокрема в Запорізькій області, у деяких населених пунктах російських військових уже більше, ніж місцевого населення.