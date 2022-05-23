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Ворог зазнав втрат і відступив: де ЗСУ утримали росіян (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Залишки табору окупантів під Харковом
Залишки табору окупантів під Харковом

Ворог тисне одразу за декількома напрямками

Російські окупанти продовжують спроби пробитися до Сєвєродонецька, зосередивши зусилля у напрямку міста. Штурм був у районі Тошківки.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог зазнає серйозних втрат у результаті наступу на сході країни і за останню добу не просунувся вглиб української території.

На захід від Сєвєродонецька, у напрямку Бахмута був бій у районі Олександропілля. Ворогу допомагала його артилерія, але після втрат окупанти відступили. Безуспішні атаки ворога також зафіксовані в районі Трипілля та Липового.

Атаки ворога в районі Сєверодонецька та Бахмута/deepstatemap
Атаки ворога в районі Сєверодонецька та Бахмута/deepstatemap

На Донецькому напрямку ворог намагається вийти на кордон Луганської області. Лиманський напрямок ворог активно обстрілював — під вогнем Діброва, Озерне, Лиман.

Підготовка до наступу на Слов’янськ триває, на нього кинули збірні сили частин як західного, а й східного і центрального військових округів Росії, і навіть підрозділи балтійського флоту. Ворог намагався висунутись у бік Довгенького, але окупанти зазнали втрат і відступили.

Карта боїв у Слов’янському напрямку
Карта боїв у Слов’янському напрямку

На Слобожанщині ворог намагається утримати раніше зайняті рубежі та обладнує захисні споруди на шляху до Великого Бурлука, Капілотівки, Михайлівки, Левківки, Забавного та Куп’янська.

У частині сходу та південного сходу інтенсивність бойових дій знизилася – на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Обстріли продовжуються, ворог намагається закріпитися. Також і на Південнобузькому напрямку окупанти окопуються і ведуть розвідку.

Зазначимо, що бойові втрати ворога є суттєвими — вони змушені знімати зі зберігання танки Т-62, щоб забезпечити резерви військ, які хочуть направити на підкріплення в Україну.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій, окупанти хочуть не тільки оточити Сєвєродонецьк, але одночасно з цим вийти у напрямку Бахмута. При цьому на півдні, зокрема в Запорізькій області, у деяких населених пунктах російських військових уже більше, ніж місцевого населення.

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#Україна #Війна #Бої #Карти