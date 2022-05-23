У Чугуєві планують будівництво нових будинків та перебудову готелів - Тимошенко

У місті Чугуїв, де повністю зруйновані 3 багатоквартирні будинки, 15 приватних і частково пошкоджено 177 будинків, вже опрацьовують план залучення і перебудови готелів та будівництво нових будинків. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко за підсумками робочого візиту до Харківської області.

"В першу чергу йдеться про повернення житла тим, чиї домівки повністю зруйновані. Також через окупантів постраждали дитячі садочки, школи, лікарні, промислові підприємства", — зазначив Тимошенко.

За його словами, у місті зруйновано два мости і задля того, аби забезпечити сполучення, зараз облаштовані переправи. На одному мості є пішохідний перехід, на іншому – облаштований обʼїзд. Наразі розробляється проєктна документація, будівництво нових мостів розпочнуть після дозволу військових.

У той же час, за інформацією заступника керівника ОП, у селі Мала Рогань

поновило роботу відділення "Укрпошти", де люди вже отримують пенсії. Також у деяких звільнених населених пунктах відразу розпочинають роботу і мобільні пункти "Укрпошти", де окрім пенсій люди також можуть отримати гуманітарну допомогу.

"У населених пунктах, звільнених від окупантів, часто немає транспортного сполучення, зруйнована інфраструктура, ускладнений процес обслуговування банкоматів тощо. Мобільні поштові відділення дозволяють спростити доступ до послуги", — додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив про відновлення роботи міського транспорту у Харкові та налагодження роботи водопроводу в Чугуєві.