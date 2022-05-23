Неминуче: ватажок "днр" висловився про долю захисників "Азовсталі"

Ставки у переговорах про обмін явно підвищуються

Українських військових, які після довгих тижнів боротьби за "Азовсталь" у Маріуполі евакуювалися на окуповані території Донбасу, чекає трибунал.

Про це пропагандистам рф висловився ватажок бойовиків "днр" Денис Пушилін.

"Трибунал над бойовиками, що здалися з "Азовсталі", неминучий. Це запит громадян і суспільства", — заявив Пушилін.

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Цікаво, що ці заяви з’явилися незабаром після того, як кум президента рф володимира путіна Віктор Медведчук дав свідчення про причетність екс-президента України Петра Порошенка до виведення з держвласності нафтопроводу та схеми вивезення вугілля з окупованих територій Донбасу.

Низка експертів вважають, що зараз активно йдуть переговори про обмін Медведчука на полонених захисників "Азовсталі", і свідчення Медведчка, як і заяви Пушиліна, лише спроби сторін підвищити ставки на свою користь.

Як відомо, "Азовсталь" довгі тижні була в оточенні, під заводом ховалися тисячі українських військовослужбовців та мирних жителів, поки зверху на них скидали фосфорні та інші снаряди, але потім Україна змогла домовитися про порятунок спочатку цивільних, а потім і військових.

Проте якщо мирні жителі повернулися на підконтрольні уряду території України, то військових вивезли до окупованих районів Донбасу.

Як повідомляв "Телеграф", засновник полку "Азов" Андрій Білецький лише напередодні розповів, що насправді Україна все ж таки допомагала захисникам "Азовсталі" і провела кілька героїчних операцій на сотню кілометрів углиб окупованих територій.