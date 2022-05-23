З полону повернули "ще одного" автора фрази про російський військовий корабель: у мережі все пояснили

У Держприкордонслужбі заявили про визволення справжнього автора фрази про корабель

Хоробрий українець, який під час наступу окупантів на острів Зміїний відправив російський військовий корабель на *уй, повернувся з російського полону. Імені героя-прикордонника поки що не розголошують.

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Про це у понеділок, 23 травня, повідомив керівник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький під час чергового ефіру національного телемарафону

За його словами, доступ до радіостанції мали лише прикордонники, тож заявити про відмову здатися росіянам могли лише вони.

Гоцький розповів, що, коли представники окупаційної армії росії висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, запропонували їм роботу, хороші зарплати та стабільність, в одного з військовослужбовців увірвався терпець, тож він різко вказав напрямок, по якому повинен надалі рухатися російський корабель. Імені автора цієї фрази керівник не назвав.

"Це мій підлеглий. Він був півтора місяця в полоні, зараз на волі", — пояснив, не розголошуючи подробиць, Гоцький.

Варто відзначити, що раніше повідомлялося про те, що автором гучної фрази "русскій корабль йди на*уй" вважали військовослужбовця Романа Грибова, якого повернули з російського полону наприкінці березня та навіть публічно вручили українському захиснику відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

Розібратися у цій заплутаній ситуації допоміг радник міністра оборони Олексій Копитько, детально пояснивши на своїй сторінці в соцмережі, хто ж дійсно є автором такого вже популярного серед українців висловлювання.

За його словами, завдяки тому, що автором фрази публічно назвали іншого військовослужбовця, з полону вдалося витягнути того самого прикордонника, який реально її вимовив. Окрім того, Копитько наголосив, що український захисник, який взяв на себе цей "удар", врятував життя іншій людини, підставивши себе під реальну небезпеку.

"Пояснюю. Позначивши як автор фрази морпіха, якого ВЖЕ витягли з полону, вдалося витягнути з полону і прикордонника, який її реально вимовив. За інших обставин його не віддали б ніколи. Або замучили б, або зламали б тортурами й змусили озвучувати на камеру заготівлі роспропаганди. Морпіх, який взяв він всю публічність, врятував життя людини. Ви реально не розумієте? Весь цей час він підставлявся, був мішенню. Усі, хто забезпечував інформаційне прикриття, врятували людину. Все, що стосується полону, не можна оцінювати лінійно. Краще взагалі не оцінювати і не коментувати, поки процес не завершений", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, під час спроби захопити острів Зміїний та закликавши скласти зброю росіяни у відповідь отримали лише слова, як всі думали раніше, Романа Грибова — "русскій корабль іді нах*й". Пізніше зв’язок із захисниками було втрачено, їх тривалий час вважали загиблими. Вже потім стало відомо, що частина українських військових, зокрема Грибов, потрапили до російського полону. 24 березня відбувся обмін полоненими, тож Романа повернули на Батьківщину.