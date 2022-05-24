Українці розділилися у питанні, чи треба вступати до НАТО (опитування)

Відмова від курсу в Альянс була і залишається однією з вимог рф

Вже довгий час триває обговорення питання можливого вступу України до НАТО, і через три місяці війни українці розділилися майже порівну — лише з невеликим відривом лідирує думка, що можна відмовитися від вступу до Альянсу за умови, що країни Заходу нададуть Україні гарантії безпеки.

Про це можна судити з нового опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 13 по 18 травня 2022 року.

42% українців вважають, що можна відмовитись від членства в НАТО, якщо такі країни як США, Велика Британія, Німеччина, Франція, тощо, нададуть гарантії безпеки Україні.

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Ще 39% впевнені, що лише вступ до Альянсу може гарантувати мир в Україні, а 19% не впевнені чи проти обох варіантів.

Дані в середньому по Україні

Якщо дивитися відповіді щодо регіонів, де жили опитані до війни, то найбільше бажання вступити до НАТО зафіксовано на Західній Україні (46%), а найменше — у східній частині країни (там цього хочуть лише 25%).

Дані у різних регіонах України відрізняються

Трохи відрізняється картина відповідей тих українців, які не виїхали і зараз живуть на окупованій території, — там бажаючих вступити до НАТО більше, ніж згодних на гарантії безпеки без членства; співвідношення 39%/37%.

Жителі окупованих територій менш готові йти на поступки

Опитування проводилося з 13 по 18 травня за допомогою випадкової вибірки мобільних телефонів, у ньому взяли участь близько 2000 осіб віком від 18 років, які проживали в межах України, підконтрольних уряду до 24 лютого 2022 року.

Як відомо, саме відмова України від курсу в НАТО була ключовою вимогою кривавого диктатора володимира путіна до України ще перед вторгненням.

Як повідомляв "Телеграф", інше свіже опитування показало, що тільки 1 з 10 українців готові піти на територіальні поступки росії заради миру.