В Україну їде важка зброя: Кулеба повідомив про результати переговорів з Блінкеном

У ході розмови йшлося також про розблокування українських портів

У вівторок, 24 травня, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. У ході розмови йшлося про озброєння для України, а також про шляхи розблокування українських портів.

Про це український міністр повідомив у власному Twitter-акаунті.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

Кулеба зазначив, що під час розмови він подякував уряду США "за залізну підтримку України". Також голова МЗС зазначив, що Україна очікує ще більше зброї від західних партнерів.

"Більше озброєння, у тому числі важкого, направляється в Україну, оскільки росія продовжує свої нищівні атаки на Донбасі", — написав міністр.

Крім того, Кулеба обговорив з Блінкеном шляхи розблокування українських портів, щоб відновити експорт та забезпечити глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, що голова МЗС Дмитро Кулеба виступив із заявою, що лише Україна визначатиме, на яких умовах завершиться війна, адже наша країна реалізує право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН після жорстокого збройного нападу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потреби українських військових. Крім того, в Сенаті зареєстрували проєкт резолюції, в якому міститься заклик до оголошення росії країною-спонсором тероризму.