ЗС рф під контролем ФСБ організували масштабне мародерство на окупованих територіях - розвідка

Командири військових частин 17-ї та підрозділів Збройних сил російської федерації разом із співробітниками військової контррозвідки Федеральної Служби Безпеки росії, здійснюють нагляд за ЗС рф, організували масове мародерство на окупованих територіях.

Про це повідомляє в інформації, переданій Guildhall українською розвідкою.

Командир 503 мсп 19 мсд 58 ЗА Малигін

"Встановлено, що командиром 503 мотострілкового полку 19 мотострілкової дивізії 58 Загальновійськової Армії (в/ч 75394) полковником Євгеном Малигіним спільно зі співробітником ФСБ рф Іваном Загуборним організовано масштабне мародерство та пограбування місцевого населення в окупованому Мелітополі", — йдеться у повідомленні.

"Такі процеси вже призвели до зростання морально-психологічної напруги в підрозділах полку, особовий склад звинувачує командування в постановці цілей меродерства та вивезення награбованого до росії вище за завдання щодо ведення бойових дій. Ряд військовослужбовців шукають можливості донести інформацію про те, що відбувається вищому командуванню, і готові давати особисті свідчення", — повідомили у розвідці.

Нагадаємо, раніше Службою Безпеки України було опубліковано аудіоперехоплення розмови мародерів ЗС рф, які повідомляють один одному, що представники ФСБ відбирають у них награбоване.