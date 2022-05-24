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ЗС рф під контролем ФСБ організували масштабне мародерство на окупованих територіях - розвідка

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Полковник ВС росії Євген Малигін Новина оновлена 24 травня 2022, 22:16
Полковник ВС росії Євген Малигін

Командири військових частин 17-ї та підрозділів Збройних сил російської федерації разом із співробітниками військової контррозвідки Федеральної Служби Безпеки росії, здійснюють нагляд за ЗС рф, організували масове мародерство на окупованих територіях.

Про це повідомляє в інформації, переданій Guildhall українською розвідкою.

Командир 503 мсп 19 мсд 58 ЗА Малигін
Командир 503 мсп 19 мсд 58 ЗА Малигін

"Встановлено, що командиром 503 мотострілкового полку 19 мотострілкової дивізії 58 Загальновійськової Армії (в/ч 75394) полковником Євгеном Малигіним спільно зі співробітником ФСБ рф Іваном Загуборним організовано масштабне мародерство та пограбування місцевого населення в окупованому Мелітополі", — йдеться у повідомленні.

"Такі процеси вже призвели до зростання морально-психологічної напруги в підрозділах полку, особовий склад звинувачує командування в постановці цілей меродерства та вивезення награбованого до росії вище за завдання щодо ведення бойових дій. Ряд військовослужбовців шукають можливості донести інформацію про те, що відбувається вищому командуванню, і готові давати особисті свідчення", — повідомили у розвідці.

Нагадаємо, раніше Службою Безпеки України було опубліковано аудіоперехоплення розмови мародерів ЗС рф, які повідомляють один одному, що представники ФСБ відбирають у них награбоване.

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#Україна #Росія #Війна #Мародерство