ЗСУ ліквідували ще одного командира "кадировців": що відомо

У ЗМІ повідомили, що окупанта ліквідували неподалік Сєверодонецька.

Під час вторгнення в Україну було ліквідовано ще одного високопоставленого "кадировця" Асвада Ідріса.

Про це поінформувала пресслужба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Фейсбуку.

"Цього разу до vip-шанувальників творчості кобзона приєднався командир другої роти спеціального полку імені кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов", — йдеться у повідомленні.

У Страткомі не стали повідомляти, де і за яких обставин було знищено окупанта.

Варто зазначити, що за інформацією видання "Влада" Ідрісова разом з командиром п’ятого взводу полку прапорщиком Гапуром Дакаловим було ліквідовано неподалік Сєвєродонецька 20 травня. Там же було вбито заступника командира четвертого взводу полку кадирова старшого сержанта Алі Бетішева.

Як відомо, зазначений полк є підрозділом у складі російського МВС із місцем дислокації у Грозному. У самій росії полк у 2021 році потрапляв у скандал після того, як один із колишніх бійців розповів для ЗМІ про те, як "кадировці" займаються позасудовими стратами в Чечні.

Також вони беруть участь у боях в Україні, зокрема, їх неодноразово бачили в Маріуполі. Крім того, з самого початку війни з’являються повідомлення про те, що "кадировці" стежать за тим, щоб інші окупаційні війська не втікали з поля бою, виконуючи функцію "загороджувальних загонів".

Наприкінці квітня через це між ними та солдатами з Бурятії навіть спалахнув міжетнічний конфлікт, який закінчився перестрілкою.