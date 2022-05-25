Україна може поставити в стрій мільйон військовослужбовців, але є проблема: Арестович розкрив деталі

У ЗСУ можуть набрати ще 300 тисяч людей, але все впирається у постачання зброї

В Україні кількість військовослужбовців у резерві перевищила 700 тисяч, але можливості дозволяють швидко довести їхню чисельність до мільйона.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час розмови із правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, єдина проблема з цим упирається у постачання озброєння із країн Заходу.

"Частину озброєння потрібно зробити, частину потрібно передати західним арміям, щоб вони передали нам — це довга історія", — сказав він, додавши, що розрахунок іде на другу половину липня.

Арестович додав, що система мобілізації в Україні була вдосконалена після початку війни у 2014 році, а ось у росії із цим спостерігаються значні проблеми.

За його словами, це пов’язано з тим, що росія будувала свої збройні сили навколо концепції проведення швидкої війни, проте зараз вона затягнулася. Перебудувати всю систему в стислі терміни росіяни не зможуть, а на це навіть в екстреному порядку може піти понад рік.

Як повідомлялося раніше, після продовження в Україні воєнного стану було продовжено і загальну мобілізацію. У парламенті ж вважають, що швидше за все найближчим часом її не скасують.