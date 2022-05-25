Ідуть бої: на частині напрямків ЗСУ вдалося відбити атаки ворога (карти)
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Ворог обстрілює не лише по лінії фронту
Ворог продовжує атакувати українських військових та громадянську інфраструктуру не лише у зоні "гарячих" боїв, а й у Сумській області. Також піддає ракетним ударам українські міста, атакувавши 25 травня Запоріжжя.
Згідно з зведенням Генштабу ЗСУ, на частині напрямків все ще триває бій, а на частині ворога вдалося стримати.
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Харківський напрямок: окупанти безуспішно намагаються наступати у бік Тернової та утримати наявні позиції. Обстріляли з артилерії Рубіжне.
Слов’янський напрямок: триває підготовка до наступу, ворог веде розвідку. З артилерії, мінометів та танків обстріляли околиці населених пунктів Святогірськ та Долгенько. По Байраку завдано авіаудару. За підтримки авіації та артилерії намагався взяти село Пасіки Харківської області, але був відкинутий.
Лиманський напрямок: йдуть бої в районі Лиману.
Сєвєродонецький напрямок: росія наступає на Сєвєродонецьк.
Бахмутський напрямок: ворог наступав у районі Комишувахи, Яківлівки та Троїцького. Наступ не був успішним, росіяни зазнали втрат.
Авдіївський напрямок: обстріли не припиняються в районах Авдіївки, Пісок, Мар’їнки, Оріхова, Новосілки. У районах Авдіївки, Кам’янки та Новомихайлівки використовували авіацію.
Південнобузький напрямок: обстріл позицій українських військових.
Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій, росія намагається створити українським військовим кілька зон оточення. При цьому для обстріляного Запоріжжя ризику масового наступу немає, вважає Олексій Арестович.