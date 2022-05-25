Ідуть бої: на частині напрямків ЗСУ вдалося відбити атаки ворога (карти)

Ворог обстрілює не лише по лінії фронту

Ворог продовжує атакувати українських військових та громадянську інфраструктуру не лише у зоні "гарячих" боїв, а й у Сумській області. Також піддає ракетним ударам українські міста, атакувавши 25 травня Запоріжжя.

Згідно з зведенням Генштабу ЗСУ, на частині напрямків все ще триває бій, а на частині ворога вдалося стримати.

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Харківський напрямок: окупанти безуспішно намагаються наступати у бік Тернової та утримати наявні позиції. Обстріляли з артилерії Рубіжне.

Слов’янський напрямок: триває підготовка до наступу, ворог веде розвідку. З артилерії, мінометів та танків обстріляли околиці населених пунктів Святогірськ та Долгенько. По Байраку завдано авіаудару. За підтримки авіації та артилерії намагався взяти село Пасіки Харківської області, але був відкинутий.

Місце атаки на карті

Лиманський напрямок: йдуть бої в районі Лиману.

Сєвєродонецький напрямок: росія наступає на Сєвєродонецьк.

Бахмутський напрямок: ворог наступав у районі Комишувахи, Яківлівки та Троїцького. Наступ не був успішним, росіяни зазнали втрат.

Складна ситуація на Сєверодонецькому напрямку

Авдіївський напрямок: обстріли не припиняються в районах Авдіївки, Пісок, Мар’їнки, Оріхова, Новосілки. У районах Авдіївки, Кам’янки та Новомихайлівки використовували авіацію.

Південнобузький напрямок: обстріл позицій українських військових.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій, росія намагається створити українським військовим кілька зон оточення. При цьому для обстріляного Запоріжжя ризику масового наступу немає, вважає Олексій Арестович.