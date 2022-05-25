Стартувала українська платформа для людей з інвалідністю

Інформаційно-обмінний сайт для людей з обмеженими можливостями в Україні розпочав свою роботу. Його заснувала компанія EnableMe Foundation.

Лише за два тижні команда EnableMe Foundation створила україномовну інформаційну платформу допомоги для людей з інвалідністю та їхніх сімей. На сайті www.enableme.com.ua/ua всі бажаючі можуть отримати інформацію про фізичне та психічне здоров’я, контакти першої допомоги та всіх необхідних послуг, а також доступ до комунікації у рамках спільноти однолітків та експертів.

"Ця платформа потрібна українським людям з обмеженими можливостями, щоби вони мали змогу не лише налагодити контакти, але й обмінятися досвідом з людьми, які вже стикнулися з певними специфічними проблемами. Досі вся необхідна інформація була розміщена розрізнено — на окремих сайтах та порталах, а не на єдиній зручній платформі, постійна комунікація між особами з інвалідністю була вкрай складною. Але EnableMe здатний змінити цю ситуацію, і ми зробимо все можливе, щоби покращити життя українських людей з інвалідністю", – зазначила керівник проекту Олександра Журахівська.

Ініціативу швейцарської компанії охоче підтримали профільні організації, що працюють у сфері допомоги людям з інвалідністю в Україні, державні організації та українські волонтери, які допомогли відкрити простір для українських інвалідів EnableMe в максимально стислі строки.

Всі бажаючі й надалі запрошуються долучитись до ініціативи EnableMe щодо збору та надання у максимально зручній формі всієї необхідної інформації людям, які у воєнний час захищені найменше – особам з інвалідністю.

В Україні проживає 2,7 мільйона людей з інвалідністю, у тому числі 162 тисяч дітей (інформація за січень 2021 року, Державна служба статистики України). Ця вразлива група зараз в особливій небезпеці під час бойових дій, а також через обмежену медичну допомогу, і, на жаль, буде зростати щодня внаслідок війни. З кожним днем війни потреба в інформації, вказівках та допомозі зростає. EnableMe підтримуватиме людей з обмеженими можливостями потрібною інформацією та шляхом забезпечення комунікації у рамках окремої спільноти.

Важливо, що інформацію для українських людей з інвалідністю надано двома мовами: державною українською і також широко розповсюдженою на території України російською, щоби громадяни нашої держави з будь-якого міста могли спілкуватися комфортно. Зазначаємо офіційно: компанія EnableMe не працює на території РФ і російськомовна версія платформи створена виключно для громадян України.