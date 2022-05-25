Заморожування конфлікту з росією не буде: у Зеленського назвали дві головні причини

Попри потужний тиск з боку росії, Україна ніколи не погодиться поступитися їй своїми територіями та завжди думатиме про долю мирних українців

В Україні не готові погоджуватися на жодні компроміси з країною-агресором щодо територіальної цілісності суверенної держави або заморожування конфлікту. Будь-який натяк про це з боку партнерів буде отримувати жорстку принципову реакцію.

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Про це у середу, 25 травня, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк написав у своєму Телеграм-каналі.

"проросійські лобісти у Європі починають потроху підіймати голову. Ще вчора на інформаційному порядку денному було виключно нафтове ембарго та російські воєнні злочини. Сьогодні певними політичними вустами нам пропонують нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт та здача частини територій заради миру. Чого тільки не запропонуєш, щоб захистити свою комфортну стрічку в соцмережах від поганих новин та відновити бізнес із росією. "Ми ж хочемо повернути старий, довоєнний спосіб життя. Погоджуйтеся на якісь компроміси" – у деяких західних очах можна прочитати буквально таке", — йдеться в тексті публікації.

Відповідаючи на це Подоляк наголосив, що Україна в жодному разі не збирається брати участь в такого роду обговореннях, адже "торгівля" українцями, територіями або суверенітетом неприпустима. Він запевнив, що жителі країни, які заплатили неосяжну ціну, просто не дозволять цього зробити.

Що стосується замороження військового конфлікту з російською федерацією, то українську сторону такий розвиток подій категорично не влаштовує.

Радник голови ОП окреслив дві головні причини. Першою з них є те, що будь-яка заморозка конфлікту — це та сама війна, проте розтягнута в часі. Вона буде більш масштабною та кривавою, адже агресор матиме фору для підготовки, роботи над помилками і вдосконалення вмінь. А також на місце теперішніх генералів поставить бойовиків, які мають за плечима досвід сьогоднішньої війни.

"Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3", — відзначив він.

Що стосується другої причини, то, за словами Подоляка — це українці, долею яких влада розпоряджатися агресору не дозволить.

"Геополітичні "стратеги" говорять про території, але ніхто не говорить про людей. З початку війни свій дім залишили вже 13 мільйонів українців. Ці люди не повернуться жити на окуповані території чи в "сіру" зону бойових дій. Бо це ризиковано. А значить, у нас не буде економіки. Чи збираються ті, хто закликає до заморожування війни, довічно утримувати наших переселенців? Є серйозні сумніви в цьому. Мільйони українців також опинилися під окупацією, і ми не дозволимо нікому торгувати їхньою долею, сидячи в затишному кріслі у країні, яка не воює", — додав чиновник.

Окрім того, Подоляк заявив, що будь-яка війна повинна завершуватися за столом переговорів, і війна росії з Україною не стане винятком лише в тому випадку, коли росія почне тверезо оцінювати ситуацію та припинить спроби "зберегти обличчя" або заморозити конфлікт.

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"Сьогодні найкоротший шлях до завершення війни – зброя, санкції та фінансова допомога Україні. Не може бути більшого удару в спину, ніж пропозиції віддати частину територій, від тих, чиї цінності та кордони захищають українці, віддаючи життя. Чи, може, свобода й демократія вже не варті того, щоб заради них воювати? Україні давали від трьох днів до кількох тижнів. Українці ж захистили Київ, звільнили три області та завершують звільнення четвертої. Сьогодні ті ж самі люди пропонують нам подарувати росії схід і південь. Дякую за пораду, але, мабуть, візьмемо допомогу зброєю" — підсумував радник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що війну росії з Україною можна припинити вже до кінця 2022 року, проте "рецепт" перемоги включає в себе дві прості речі, про які просить Київ: потужна сучасна зброя та нафтове ембарго для рф.