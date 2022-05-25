Окупанти зазнали втрат на важливому напрямку: свіжа карта боїв в Україні

Загарбники проводили штурмові дії на Бахмутському напрямку

У середу, 25 травня, на 91-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася за минулу добу.

Карта боїв в Україні 25 травня

Карта боїв в Україні 24 травня

За даними Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріл зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та танків у районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак. За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка. На Лиманському напрямі ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії у районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки вогню артилерії російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Камишувахи, Яківлівки та Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометний та артилерійський обстріл позицій сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

На Южнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріл підрозділів наших військ і вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи щодо інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.

Раніше повідомлялося, що росія нахабно збрехала про удар по Запоріжжю 25 травня.

Нагадаємо, окупанти та зрадники влаштували аварію в Мелітополі.