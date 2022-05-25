У росії заговорили про коридори для кораблів у Чорному морі — чому це важливо

У рф запускають "коридори" в Чорному та Азовському морях

Росія на 91-й день повномасштабного вторгнення в Україну вирішила відкрити два коридори для виходу іноземних суден із українських портів Чорного та Азовського морів.

Про це на брифінгу в середу, 25 травня, заявив начальник Національного центру управління обороною рф Михайло Мізинцев.

Українських кораблів ці "коридори" не стосуються, однак іноземні судна, можливо, зможуть вивозити українське зерно. Повідомляється, що "морські коридори працюватимуть щодня з 8:00 до 19:00 за московським часом". Мізинцев додав, що наразі в українських портах залишаються заблокованими 70 іноземних суден.

"У Чорному морі – для виходу з портів Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаків, Одеса та Південний у південно-західному напрямку від територіального моря України протяжністю 80 миль та шириною 3 милі. В Азовському морі – для виходу з порту Маріуполь завдовжки 115 миль та шириною 2 милі у напрямку Чорного моря", — Мізинцев розповів, де діятимуть "коридори".

Нагадаємо, світ опинився на межі продовольчої кризи у зв’язку з вторгненням Росії в Україну, адже рф блокує українські порти з українським зерном. ООН неодноразово заявляла про необхідність розблокувати порти через загрозу голоду для миру.

При цьому самій Україні, за словами чиновників, попри проблеми з урожаєм та крадіжкою українського зерна окупантами, голод у поточному році не загрожує.