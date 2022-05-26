росія провалила операції елітних військ в Україні: названі три головні поразки

Розвідники дізнались про провал елітних підрозділів пдв рф в Україні

російська федерація не змогла правильно використати свої повітрянодесантні війська в Україні, в результаті зазнала серйозних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.

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Ця інформація була оприлюднена у четвер, 26 травня, на офіційній сторінці Міністерства оборони Британії у Твіттері.

Так, згідно з даними, які вдалося добути британським розвідникам, повітрянодесантні сили рф (пдв) з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну зазнали серйозних тактичних провалів. Серед них – спроба наступу на українську столицю через аеродром Гостомелю у березні. Також до цього списку входить невдалий наступ на Ізюмському напрямку у квітні, а також нещодавня невдала та дороговартісна переправа через річку Сіверський Донець.

Згідно з російською доктриною, пдв використовують для виконання деяких із найскладніших операцій. Їх підрозділи, які мають загальну чисельність у 45 тисяч осіб складаються переважно з професійних контрактників. Ці військові рф мають елітний статус та навіть отримують додаткові виплати.

На війні ж в Україні агресор використав десантників на територіях, котрі краще підходили для важкої броньованої піхоти, в результаті чого ця еліта зазнала тяжких втрат під час ведення бойових дій з українцями. Неоднозначні результати десантників, ймовірніше за все, чітко демонструють стратегічне неправильне управління цим потенціалом і невміння або нездатність ворога щодо забезпечення переваги у повітрі.

Некоректне використання росією повітрянодесантних військ в Україні відображає те, що інвестиції кривавого диктатора володимира путіна в збройні сили рф упродовж 15 років призвели до незбалансованості спільних сил. Через нездатність передбачити потужний опір Збройних сил України та самозаспокоєння російських командирів в подальшому призвели до дуже серйозних втрат у багатьох елітних підрозділах росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія, котра прийшла зі зброєю на українські землі, продовжує зазнавати дуже великих втрат під час потужного опору українців. У мережі шириться інформація, що лише в одному з районів оренбурзької області росії понад 3 тисячі росіян не повернулися додому після відправки до України.