СБУ затримала сина екс-нардепа: агітував за окупантів

Його судитимуть за статтею про пропаганду війни

Розвідка Служби безпеки України у четвер, 26 травня, повідомила про затримання сина колишнього нардепа України — він активно підтримував російських окупантів. Попередньо, затриманим чоловіком є син екснардепа Дмитра Вітвицького.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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"Проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, агітатор розповсюджував через власний акаунт в Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію рф проти нашої держави. Також він публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним. Щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини, зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися", — йдеться у повідомленні.

Тим часом видання "Українська правда" з посиланням на джерела зазначило, що йдеться про затримання сина колишнього нардепа від "Блоку Юлії Тимошенко" Дмитра Вітвицького.

У СБУ підкреслили, що проти нього до суду направили обвинувальний акт за статтею 436 (пропаганда війни) КК України. Такі дії караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий зрадник захотів включення ще однієї області України до складу рф.