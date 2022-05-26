У Зеленського озвучили приблизні терміни повернення півдня України

Михайло Подоляк запевнив, що про роки відвойовування Херсону не йдеться

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на звільнення півдня України знадобиться декілька місяців. Як передає "Телеграф", про це чиновник написав у своєму Telegram-каналі.

Так, Подоляк пише, що рф проводить у захоплених районах " класичну російську психологічну операцію". Тобто намагається сформувати суспільну думку, що нібито Україна покинула своїх громадян, а потім "конвертувати образи у гнів ображених".

Насправді і військові, і дипломати, йдеться в дописі, докладають всіх зусиль задля повернення окупованих територій під контроль України. Подоляк зазначає, що Кремль кидає в бій всі сили та засоби, але час на боці України.

За його словами, для початку звільнення півдня необхідно дві речі:

росія виснажиться та втратить наступальний потенціал,

Україна накопичить достатньо сил.

"Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року, — запевнив Подоляк. — Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити".

Нагадаємо, колобаранти в Херсоні заявили про введення "бівалютної зони", давши "зелене світло" на обіг рубля, поруч із гривнею. Більш того, у місті ще й планують відкрити перше відділення російського банку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Херсон перебуває під окупацією майже три місяці. Загарбники проводять там "зачистки" незгодних, крадуть українське зерно і розганяють мітинги херсонців. Свіжі свідчення про життя в окупованому Херсоні розповів місцевий волонтер.