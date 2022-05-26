У ворога на Донбасі часткові успіхи: що зараз відбувається на фронті

Загарбники трохи просунулися на Донбасі

У четвер, 26 травня, на 92-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що окупанти зайняли невеликий населений пункт у Донецькій області.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

На Харківському та Слов’янському напрямках противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ, обстрілює українські позиції. З метою уточнення становища наших військ вів повітряну розвідку БПЛА типу "Орлан-10". Здійснив дистанційне мінування на маршрутах можливого висунення підрозділів Сил оборони України. За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав, відійшов на позицію, що займав раніше.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріл підрозділів наших військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Посилює угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.

На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженню наших підрозділів у районах Озерного та на південь від населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не мав. У напрямі населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичних маршрутів та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах.

Устинівка на карті України

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Камишеваха, Нирково, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат і відійшли. У напрямах Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, захопив населений пункт Мідна Руда. Здійснює перегрупування.

Мідна Руда на карті України

На Авдіївському напрямку ворог намагався відновити наступ, успіху не мав.

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що росія ще не відмовилася від ідеї захоплення столиці.