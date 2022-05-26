"Я мав народитися в квітні, здається, в Ірпені": вірш про жертв росіян зворушив українців (відео)

Окупанти вбили тисячі українців

Днями в мережі з’явився зворушливий вірш, написаний від імені ненародженого українського малюка, який розповів світові свою історію.

Відповідне відео з’явилося на сторінці step_by_step_to_happiness__ в Instagram.

На кадрах молода дівчина, ледве стримуючи сльози, розповідає історію ненародженого хлопчика, який мав з’явитися на світ у квітні, але помер на початку весни.

У мене не буде імені

У мене не буде сім'ї

Я мав народитися у квітні

Здається, в Ірпені

Я не стану синочком маминим

Я не стану синочком татовим

Я не бачив їх ніколи

Я чув лише голоси

Я їхав у своєму животику

Вона шепотіла мені

Все буде добре, котику

Я помер на початку весни

Українців зворушив вірш. Під відео користувачі залишали емодзі "плач", а також коментарі.

"Скільки скалічених українців через війну… Ніколи не пробачимо вбивства наших дітей!", — написав один із користувачів.

Раніше повідомлялося, що відомий український ресторатор і ведучий "Зіркового шляху" Даніель Салем зізнався, що планує удочерити дитину, яка втратила своїх рідних під час війни.

Нагадаємо, українські журналісти закликали омбудсмена Людмилу Денисову скоригувати повідомлення про випадки насильства над дітьми. Журналісткам не подобається риторика, якою ці злочини росіян описує уповноважена ВР з прав людини.