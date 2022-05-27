Війна — день 92: російські війська посилюють тиск на Донбасі не зважаючи на втрати

Оперативно про головне за 27 травня

Україна протистоїть широкомасштабному вторгненню росії 93-й день. По країні знову і знову оголошуються повітряні тривоги через ракети, що випускаються російськими військами, а мирні міста, у тому числі Харків, зазнають артилерійських обстрілів. Тяжка ситуація залишається на Донбасі, де окупанти продовжують атакувати позиції Збройних сил України, місцями небезуспішно. На міжнародній арені також лунають неоднозначні заяви. З одного боку колишні прихильники російського диктатора володимира путіна відмовилися від проросійської риторики і чітко виступають на боці України, а з іншого ж господар московського Кремля шантажує світову спільноту продовольчою кризою і голодом. Україна закликає міжнародних партнерів, насамперед США, надати ЗСУ обіцяне важке озброєння, зокрема, реактивні системи залпового вогню.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні новини, які відбулися в Україні та світі 27 травня, але оперативніше отримувати інформацію читачі можуть у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Літак-винищувач Повітряних сил ЗСУ минулого вечора успішно відпрацював ворожу ціль в небі над Чернівецькою областю, повідомив голова ОВ Сергій Осачук.

У Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України уточнили: близько 22:30 четверга винищувач ПС ЗСУ в небі Чернівецької області знищив ворожу крилату ракету.

У Маріуполі розвивається початкова стадія епідемії, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що інформація за 24 травня доступна у матеріалі: "Війна — день 90: три місяці Україна за допомогою десятків країн світу відображає російську навалу".

Головні події за 25 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 91: росіяни сильно тиснуть на Донбасі, не зважаючи на втрати".

А з новинами за 26 травня можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 92: ситуація на Донбасі погіршується, Україна готується до тяжкого місяця".