США готуються передати Україні ракетні системи великої дальності: подробиці

Влада США схиляється до того, щоб передати Україні ракетні системи великої дальності

По мірі того, як загострюється обстановка на Донбасі та посилюється тиск російських військ, країни Заходу, зокрема США, збільшують військову допомогу Україні та схиляються до того, щоб передати ЗСУ передові ракетні системи великої дальності дії, необхідні українцям для відбиття ворожого наступу.

Про це повідомляють у ніч на п’ятницю за Київським часом американські ЗМІ, зокрема CNN.

"Адміністрація Байдена готується посилити озброєння, яке вона пропонує Україні, відправивши передові ракетні системи великої дальності... Адміністрація схиляється до того, щоб відправити системи України в рамках більшого пакету військової допомоги та допомоги у сфері безпеки, про що може бути оголошено вже наступного тижня ", — йдеться у замітці.

CNN зазначає, що українські високопосадовці, зокрема президент Володимир Зеленський, в останні тижні просили у США та їхніх союзників надати реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), які можуть запускати ракети на сотні кілометрів, що набагато далі, ніж будь-яка з систем, які вже є в Україні, і що "на думку українців, може змінити правила гри в їхній війні проти росії".

Ще одна система, яку запросила Україна, — це високомобільна артилерійська ракетна система, відома як HIMARS, легша колісна система, здатна стріляти багатьма з тих же типів боєприпасів, що й РСЗВ.

Однак адміністрація президента США Джо Байдена протягом кількох тижнів відмовлялася від відправки таких систем через побоювання того, що Україна може використовувати їх для проведення наступальних атак на території росії, що може спричинити якийсь удар у відповідь з боку рф вже по самих США.

"За словами джерел, однією з основних проблем була велика дальність дії ракетних систем. РСЗВ та її полегшена версія HIMARS можуть запускатися на відстань до 300 км або 186 миль, залежно від типу боєприпасу. Стрілянина ведеться з мобільної техніки за наземними цілями, що дозволить українцям легше вражати цілі на території росії", — йдеться у замітці.

За словами джерел, ще однією серйозною проблемою в адміністрації Байдена називали те, чи можуть США дозволити собі роздати так багато високоякісної зброї, яку взяли з армійських запасів.

У США як один із варіантів розглядають можливість відправлення Україні ракетних систем меншої дальності.

Ще одним моментом є навчання українських військових поводженню з такою американською технікою, проте тут американські чиновники не бачать складнощів: ".. навчання українців поводженню з будь-якою з ракетних систем не займе багато часу — ймовірно, близько двох тижнів".

Як повідомлялося, перед широкомасштабним вторгненням росії в Україну і після цього військова допомога США полягала в основному в наданні протитанкових ракет Javelin і ЗРК малої дальності Stinger, а також стрілецької зброї та боєприпасів.

Лише останніми тижнями Україна отримала від США потужніші та більш далекобійні системи — гаубиці M777, які вже застосовують на фронтах ЗСУ, але навіть у них максимальна дальність дії становить близько 25 кілометрів або 18 миль.