Свириденко повідомила, коли запрацюють нульові ставки на експорт українських товарів до Британії

Україна та Велика Британія вже у найближчій перспективі можуть досягти повної лібералізації торгівельних відносин. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко після зустрічі з держсекретаркою з питань міжнародної торгівлі Великобританії Енн-Марі Тревельян.

"Розраховуємо, що вже на початку червня нульові митні ставки на експорт українських товарів до Великої Британії почнуть діяти", – сказала вона.

Міністерка пояснила, що лібералізація торгівлі дозволить українським виробникам збільшити обсяг експорту продукції. В першу чергу, йдеться про такі товари, як борошно, зерно, молочна продукція, м’ясо птиці та напівфабрикати, мед, кукурудзу, цукор. Таким чином країна зможе залучити додаткові обсяги іноземної валютної, що допоможе стабілізувати макроекономічну ситуацію в державі.

"Якщо минулого року товарообіг між нашими країнами зріс на 40%, то в 2022 році також можемо очікувати значного прогресу навіть попри війну", – додає Свириденко.

Також під час зустрічі було досягнуто домовленості провести у червні спільну інвестиційну конференцію, яка може бути стартовою платформою для інвестицій бізнесу у розвиток економіки України.

"Сподіваємося на подальшу співпрацю в стратегічно важливих для України галузях промисловості та сільського господарства. Нам потрібні британські інвестиції для оновлення та перебудови економіки на нових засадах із застосуванням сучасних технологій", – зазначила міністерка.

Вона розповіла, що в 2021 році прямі інвестиції Великої Британії в Україну сягнули 3 млрд доларів, а найбільш значна частина надійшла саме до промислового сектору.

"Подякувала Великій Британії за всебічну допомогу – військову, фінансову і технічну. Сьогодні наше партнерство вийшло на принципово новий рівень, що допоможе Україні вистояти та перемогти російських агресорів", – підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, раніше міністерка розповіла, що Україна та Канада відновили переговорний процес щодо розширення двосторонньої угоди про вільну торгівлю