Мобілізація внутрішньо переміщених осіб: що слід знати

Вимушених переселенців також мають ставити на облік у військкомати

В Україні, де продовжили термін загальної мобілізації майже до кінця літа, можуть призвати на військову службу громадян, які входять до категорії внутрішньо переміщених осіб. Для них існує окрема процедура, яка, втім, дуже схожа на звичайний призов.

Докладніше ситуацію пояснила заступник міністра оборони Ганна Маляр, передає "Телеграф".

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За словами чиновниці, через повномасштабний напад росії свій дім залишили мільйони українців. Частина вимушених переселенців — чоловіки, які перебувають у віці від 18 до 60 років, що вважається призовним.

Ці громадяни після переїзду повинні будуть оформити собі статус внутрішньо переміщеної особи. Для цього чоловікам знадобиться отримати позначку в документах від місцевого військкомату – про становлення на військовий облік.

Маляр наголошує, що у разі потреби ці особи можуть бути призвані на службу, як і будь-який інший житель України відповідно до правил загальної мобілізації.

Що саме входить до цих правил, "Телеграф" докладно розповідав раніше. Це і кількість хвиль, і причини тощо. Також ми розповідали, кому не варто турбуватися, адже він не входить до категорії осіб, котрі підлягають мобілізації.