Зеленський розповів, за який термін можна закінчити війну

Глава держави пояснив, як зупинити рф

Україна, яка 92-й день захищається від повномасштабного вторгнення рф, може завершити війну з росією за лічені тижні, проте для цього потрібна одна умова.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до політиків та народу Індонезії, повідомляє офіційний сайт Офісу президента.

Зеленський у своєму зверненні наголосив, що Україна здатна завершити війну з росією, якщо весь світ об’єднається проти російської агресії.

"Якщо світ насправді буде об’єднаним і чесним стосовно цієї агресії Росії проти нашої держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями, навіть не місяцями", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 25 травня Зеленський відреагував на петицію щодо віз для росіян. Окрім того, президент України виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. "Телеграф" наводить 5 головних заяв глави держави.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує Зеленському новий міжнародний альянс замість Європейського Союзу.