Окупанти намагаються розвинути успіх на важливому напрямку та закріпитися у місті на Донбасі: свіжа карта боїв в Україні

Загарбники хочуть зайняти Лиман

У п’ятницю, 27 травня, на 92-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великобританії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, загарбники трохи просунулися на Донеччині.

Карта боїв в Україні за 27 травня

Карта боїв в Україні за 25 травня

За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ.

На Слов’янському напрямі російські окупанти продовжують обстріл позицій наших військ, відновили наступ. На Донецькому напрямку загарбники провадять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська. Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил. На лиманському напрямі ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман.

Карта бойових дій на Донбасі

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю за територією Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що український льотчик збив російський винищувач покоління 4+.

Нагадаємо, на околицях Сєверодонецька вже йдуть бої.