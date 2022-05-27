У Британії спростували гучну інформацію про "змову в НАТО"

Країни НАТО підтримують Україну зброєю абсолютно законно

У німецьких ЗМІ напередодні з'явилася інформація про те, що країни НАТО нібито домовилися не постачати Україні важке озброєння, однак у Великій Британії ці дані спростували і зазначили, що розуміють важливість підтримки нашої держави.

Як передає The Guardian, про це заявила голова британського Міністерства закордонних справ Ліз Трасс.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За її словами, інформація німецьких видань не відповідає дійсності і такої домовленості немає між жодними з країн-учасниць НАТО.

"Ми абсолютно ясно розуміємо, що підтримувати Україну танками та літаками повністю законно", — наголосила вона.

Варто зазначити, що про негласну домовленість у НАТО повідомило німецьке видання DPA. Дуже цікавим є той факт, що до цієї категорії віднесли і Польщу, яка з першого дня вторгнення стала на бік України й говорила про підтримку на усіх фронтах. При цьому видання зазначило, що у Німеччині частина політиків була обурена подібними поглядами та неформальними домовленостями за спиною України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія передасть Україні вантажні дрони для доставки обладнання на передову.