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Разом пішли на фронт і загинули в один день: у Рівному попрощаються з братами-військовослужбовцями

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Разом пішли на фронт і загинули в один день: у Рівному попрощаються з братами-військовослужбовцями

Брати хотіли, щоб їх направили у різні частини, але доля розпорядилася інакше

У Рівному 28 травня попрощаються із двома братами Дмитром та Олегом Зіберами, які пішли на фронт добровольцями з другого дня війни.

Про це поінформувала пресслужба Рівненської держради у Фейсбуку.

Повідомляється, що 39-річний Дмитро та 47-річний Олег після початку вторгнення приєдналися до ТРО, а потім потрапили на фронт.

Підготовку вони проходили разом, але говорили друзям, що проситимуть, щоб їх направили у різні частини, однак вийшло інакше.

Обидва брати загинули в один день, 19 травня, під час боїв біля Новоселівки, що на Донеччині.

У молодшого брата залишилися 17-річний син та 10-річна донька, а у старшого — 15-річний син та 9-річна донька.

"Прощання з Олегом та Дмитром Зіберами відбудеться завтра, 28 травня, о 10:00 на майдані Незалежності. Поховають Героїв на цвинтарі "Нове", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що окупантам вдалося зайняти місто Лиман, проте наступ на цьому напрямі все ще стримується українськими захисниками, які посіли нові позиції.

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#Україна #Рівне #Війна