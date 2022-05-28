Війна — день 93: ситуація на Донбасі погіршується, а окупанти продовжують тиснути біля Сєверодонецька

Оперативно про головне за 28 травня

В Україні розпочався 93-й день від початку повномасштабного військового вторгнення росії. Окупанти посилили наступ на Донбасі і стискають "котел" біля Сєверодонецька, через що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припустив, що ЗСУ можуть залишити місто. На тлі цього у росії знову відновилися розмови про повторний наступ на Київ. Водночас у НАТО вважають, що в українських захисників вже до осені з’явиться достатньо коштів та можливостей, щоб повністю вибити окупантів зі сходу України, проте до цього моменту там не відкидають подальшого просування росіян на Донбасі.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" інформує про головні новини, які відбулися в Україні та світі 28 травня, проте оперативніше отримувати інформацію читачі можуть у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Українські митники та прикордонники не пропустили Петра Порошенка через кордон на засідання ПА НАТО.

Нагадаємо, головні події за 25 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 91: росіяни сильно тиснуть на Донбасі, не зважаючи на втрати".

А з новинами за 26 травня можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 92: ситуація на Донбасі погіршується, Україна готується до тяжкого місяця".

Інформацію про те, як минуло 27 травня читайте у публікації: "Війна — день 92: російські війська посилюють тиск на Донбасі, не зважаючи на втрати".