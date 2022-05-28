Росіяни кинули всі сили на захоплення нових територій України, але незабаром їм доведеться відступати – генерал Маломуж

Для росії звична справа закидати позиції супротивника тілами своїх солдатів, але невдовзі ЗСУ почснуть звільняти захоплені території, переконаний генерал Маломуж.

Україна продовжує протистояти широкомасштабному вторгненню росії. Початок четвертого місяця цієї війни пов’язаний із посиленням ракетних та артилерійських ударів з боку агресора. Страждають Харків, що ледве почав приходити в себе від минулих руйнівних атак, під смертоносним обстрілом Дніпро.

Найважча ситуація на Донбасі, де окупанти практично захопили всю Луганську область і тіснять ЗСУ на Донеччині.

Генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе заявив у п’ятницю, 27 травня, що найближчим часом очікує подальшого просування ворога на Донбасі.

Накопичити достатньо сил для звільнення своїх територій ЗСУ, на його думку, зможуть лише до осені.

Ситуацію на фронті "Телеграф" обговорив із генералом армії України, ексглавою Зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем.

Агресор поспішає захопити весь Донбас

За словами генерала, на даний момент росія використовує практично всі резерви, щоб продавити "програмні вимоги" путіна із захоплення Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних кордонах.

"Конкретне завдання було поставлене путіним нещодавно на засідання Ради нацбезпеки та оборони. І глава російського Міноборони шойгу пообіцяв, що найближчим часом буде захоплено Сєвєродонецьк, що ознаменує собою окупацію всієї Луганської області. І там ще сильніше навалятися і на Донецьку область, де і так просунулися на низці напрямків. Ну і додавлюватимуть на Херсонщині, щоб повністю оформити її контроль за собою", – прогнозує Микола Маломуж.

Паралельно з власне боями на Донбасі, зазначає він, йде розвиток наступальних операцій на Ізюмському напрямку, щоб відсікати можливу допомогу ЗСУ, що борються на Донеччині та Луганщині.

"Думаю, росіяни використовують останні бойові активні резерви. Щоб захопити повністю Донецьку та Луганську області, а також посилити свої позиції у Херсонській та Запорізькій, а також у районі Ізюму. Щоб позначити ті райони, які вони хотіли б контролювати під час укладання майбутніх мирних угод", — пояснює генерал.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Україні доведеться пережити чотири етапи цієї війни Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" висловив думку, що зупинятися у війні на півдорозі — не варіант для України

За його словами, і глава МЗС росії лавров, і інші представники країни-агресора вже заявляли, що в пакеті пропозицій, який росіяни мають намір виносити на майбутнє обговорення, буде передбачено не виведення російських військ на позиції 23 лютого 2022-го, до широкомасштабного вторгнення, а статус-кво на момент укладання нової угоди.

"Саме тому агресор намагатиметься захопити якнайбільше українських територій. При цьому створюючи загрози більш масштабного наступу по інших операційних зонах. У районі тієї ж Одеси, гіпотетичні другі хвилі на Харківську, Сумську, Чернігівську, Київську області. Створюючи подібні ризики – вимагати миру на своїх умовах", – пояснює Микола Маломуж.

У хід пішли смертельний металобрухт та західні лобісти

Ще одна складова цього плану – робота країни-агресора з російськими партнерами у Європі, наголошує ексглава Зовнішньої розвідки.

"Це, насамперед, Франція, Німеччина, Італія, низка інших країн, які під дудку Кремля мають переконувати Україну припинити військові дії, погодитися з певними втратами територій та суверенітету. І вийти на мирну угоду, щоб зняти напругу та військовий характер (для України, Європи та всього світу), і вирішити питання, пов’язані з енергетичною, продовольчою, загальноекономічною кризою”, – розповідає Микола Маломуж.

За його словами, всі сили росіян кидаються на вирішення саме цих завдань.

У результаті пішла навіть стара техніка, включаючи танки Т-62.

Це не означає, що у росіян зовсім не залишилося нової військової техніки, наголошує генерал. Але Кремль не може дозволити собі кинути на Донбас взагалі все. Доводиться тримати щось і біля кордонів, у тому числі з Фінляндією, яка разом зі Швецією прагне до НАТО.

"Багато їхньої техніки ми спалили, щось захопили. Тому на Україну росіяни кидають уже навіть стару розконсервовану техніку. Але навіть цей металом рухається, вбиває. Ну, а військових росіяни ніколи не шкодували. Закидати позиції противника тілами своїх солдатів для них – звична справа. На думку агресора, така тактика дає свої плоди. І в плані захоплення територій, і в плані примусу України до миру на російських умовах, – зазначає Микола Маломуж. – І за окремими напрямками ворог справді має деякі успіхи".

Читайте також: Категорія Україна ЗСУ відступають на сході? У Міноборони дали чітку відповідь Ситуація на фронті дуже динамічна, тож ЗСУ вдаються до маневрів та очікують влучного часу для контрнаступу

При цьому, акцентує генерал, ЗСУ маневрують, створюються резерви, щоб, отримавши нові засоби озброєння (особливо ракетні – протитанкові, протикорабельні, авіацію, РСЗВ, далекобійну артилерію) почати наносити контрудари, переходячи до наступальних операцій.

"Я думаю, що цей етап вже на підході. І влітку ми почуємо і про звільнення нових територій, і про оточення певних угруповань противника. Що формуватиме ефективну для переговорів – на наших умовах – позицію України", – резюмує Микола Маломуж.

Раніше "Телеграф" писав, що окупаційна армія спромоглася захопити ще одне важливе місто в Донецькій області.

При цьому українські бійці встигли зайняти інші позиції, з яких планують відбивати ворога на Лиманському напрямку.

Найсильніше протистояння йде у Сєвєродонецьку, де ворог захопив готель на околиці міста.

Ряд країн та політиків Заходу намагаються вмовити Україну піти на поступки росіянам. Але екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко в коментарі "Телеграфу" висловив думку, що це дикість – за рахунок України намагатися умиротворити нового Гітлера, яким є путін.