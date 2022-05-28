"Дав позитивний сигнал": канцлер Австрії розповів про розмову путіним про обмін полоненими

Канцлер Австрії стверджує, що путін дав йому якийсь позитивний сигнал щодо обміну полоненими між Україною та рф.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер озвучив своє бачення результатів телефонної розмови з російським президентом володимиром путіним, який відбувся в п’ятницю, 27 травня.

Про це Нехаммер написав ввечері у своєму обліковому записі в соціальній мережі Twitter.

Насамперед австрійський канцлер пояснив причину дзвінка російському диктатору.

"Наше розуміння активної політики нейтралітету полягає у використанні будь-якої можливості для діалогу. Тому я зателефонував президентові путіну", — написав Нехаммер.

Австрійський політик також поінформував про деякі важливі для України підсумки розмови.

"Він (путін — ред.) дав позитивний сигнал до обміну полоненими", — заявив Нехаммер.

При цьому, це не єдиний результат переговорів. За словами австрійського канцлера, також путін "хоче дозволити переміщення товарів через Чорне море".

Варто зазначити, що в опублікованому раніше пресслужбою Кремля повідомленні щодо цієї розмови згадки про обмін полонених не було.

Як повідомлялося, ще недавно російський диктатор путін намагався шантажувати світ загрозою голоду і хотів витребувати зняття санкцій із росії.