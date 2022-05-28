ЗСУ відкинули ворога відразу на кількох напрямках на півдні та сході (карта)

Ворог зазнав втрат та відійшов

Українські сили оборони не просто тримають рубежі на лінії зіткнення — вони відкидають ворога на більш ранні позиції і не дають йому просуватися. Серед таких напрямків — Сєвєродонецький, де місто частково опинилося у оточенні. Позиції ЗСУ сильні — ворог хоч і вів штурм в районах Сєвєродонецька, Осколонівки та Тошківки, успіху не мав, втративши частину контингенту відійшов на більш ранні позиції. Не допомогла росіянам і артилерія.

Про це звітує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Відзначимо, що таких напрямків, де росіяни отримали відсіч та відійшли одразу декілька.

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Здобутки є в українських захисників і на сході, і на півдні.

Так, на Слов’янському напрямку активних бойових дій хоч і не було, та обстріли й авіаудари не припинялися у Студенку, Святогірську, Довгенькому та інших населених пунктах. Спроба атаки була біля Пасіки, та ворог відступив попри використання артилерії.

Раніше досягнутий успіх окупантів на Бахмутскому напрямку вони намагалися розширити, аби зайти в тил українським Силам оборони та перервати наземні лінії забезпечення. Наступ та штурм був біля Нагірного, Василівки, Комишувахи та Відродження — ворогу не вдалося здійснити задумане, він відійшов.

Карта атак россійських військ на Донбасі

Південніше, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжувався обстріл цивільної інфраструктури, авіація ворога діяла біля Ольгівського. Та зустрівши супротив Сил оборони ворог, втрачаючи людей, відступив в околицях сіл Новопіль та Новодарівка.

Бої в Запорізькій області

Відзначимо, що на усій лінії фронту ситуація дуже складна. Генштаб повідомляє про застосування багатьох видів важкого озброєння проти українських захисників та ворог намагається закріпитися на раніше зайнятих позиціях, як, наприклад, поблизу Лиману.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій, війська ворога змінюють напрями та цілі зусиль на Донбасі, аби активізувати бойові дії. Та жива сила ворога, яку росія кладе на нашій землі скоро перестане бути перевагою, вважає генерал Микола Маломуж, і незабаром ЗСУ почне звільняти території.