Люди і не тільки: названо головні переваги української армії над військами путіна

Західна зброя є важливим фактором для перемоги, але не найвагомішою

Кінцева перемога на фронті у російсько-українській війні буде за представниками ЗСУ. І справа навіть не в новомодному західному озброєнні чи правильному командуванні. Багато в чому на ситуацію впливає те, що у окупантів відсутня належна мотивація та загальне поняття кінцевої мети, за яку вони воюють.

Про це "Телеграф" дізнався у розмові з підполковником у відставці, екс-службовцем Спеціальних сил США Перрі Блекберном.

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На думку американського ветерана, люди грають у російсько-українській війні величезну роль. Особливо серед військових української армії.

"Вони розуміють, за що воюють, і вірять у те, що роблять, — говорить Блекберн. — Українці вправно маневрують та використовують нетривіальну тактику".

У цей самий час, каже американець, росіяни, як і раніше, користуються радянськими ідеями, не допускаючи можливості піти якимсь новим шляхом. Проблема навіть не в тому, що вони не мають озброєння або допомоги ззовні, а в тому, що вони не вміють діяти інакше.

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Перрі Блекберн переконаний у тому, що зараз люди всього світу із захопленням спостерігають за тим, як ЗСУ ведуть оборону у своїй країні.

Також у плюси України підполковник "записав" західне озброєння, допомогу іноземних партнерів та те, як президент Володимир Зеленський зміг "медійно переграти путіна".

"Якщо порівнювати з Афганістаном, де президент Ашраф Гані поїхав із країни, то ми бачимо, що Зеленський залишився, очолив опір і дав людям надію. Це дуже важливий момент у цій війні, на мою думку", — наголосив ветеран США.

Що ще розповів "Телеграфу" Перрі Блекберн, можна дізнатися, прочитавши повне інтерв’ю: "путін припустився фатальної помилки під Києвом, але ще може "зберегти обличчя", — ветеран спецназу США"

Також ми писали, які три головні проблеми російської армії на війні в Україні виділив американський підполковник.