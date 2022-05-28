Люди і не тільки: названо головні переваги української армії над військами путіна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 14
Західна зброя є важливим фактором для перемоги, але не найвагомішою
Кінцева перемога на фронті у російсько-українській війні буде за представниками ЗСУ. І справа навіть не в новомодному західному озброєнні чи правильному командуванні. Багато в чому на ситуацію впливає те, що у окупантів відсутня належна мотивація та загальне поняття кінцевої мети, за яку вони воюють.
Про це "Телеграф" дізнався у розмові з підполковником у відставці, екс-службовцем Спеціальних сил США Перрі Блекберном.
Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram
На думку американського ветерана, люди грають у російсько-українській війні величезну роль. Особливо серед військових української армії.
"Вони розуміють, за що воюють, і вірять у те, що роблять, — говорить Блекберн. — Українці вправно маневрують та використовують нетривіальну тактику".
У цей самий час, каже американець, росіяни, як і раніше, користуються радянськими ідеями, не допускаючи можливості піти якимсь новим шляхом. Проблема навіть не в тому, що вони не мають озброєння або допомоги ззовні, а в тому, що вони не вміють діяти інакше.
Перрі Блекберн переконаний у тому, що зараз люди всього світу із захопленням спостерігають за тим, як ЗСУ ведуть оборону у своїй країні.
Також у плюси України підполковник "записав" західне озброєння, допомогу іноземних партнерів та те, як президент Володимир Зеленський зміг "медійно переграти путіна".
"Якщо порівнювати з Афганістаном, де президент Ашраф Гані поїхав із країни, то ми бачимо, що Зеленський залишився, очолив опір і дав людям надію. Це дуже важливий момент у цій війні, на мою думку", — наголосив ветеран США.
Що ще розповів "Телеграфу" Перрі Блекберн, можна дізнатися, прочитавши повне інтерв’ю: "путін припустився фатальної помилки під Києвом, але ще може "зберегти обличчя", — ветеран спецназу США"
Також ми писали, які три головні проблеми російської армії на війні в Україні виділив американський підполковник.