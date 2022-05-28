ЗСУ ліквідували найкращого російського десантника

Десантник, котрий перемагав на військовому фестивалі, знайшов свою смерть в Україні

У суботу, 28 травня, на 93-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про ліквідацію на війні чергового іменитого російського офіцера.

Про це повідомляє офіційна сторінка Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

За інформацією джерела, смерть на українській землі знайшов командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв. Досягаєв відомий тим, що минулого року став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".

"До vip-шанувальників творчості кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник олександр досягаєв. олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло. Вірте в Збройні Сили України! Україна переможе!" — повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували чергового навідника понтонних переправ через Сіверський Донець. Йдеться про командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади армії окупантів, полковника Дениса Козлова. До нього бригадою керував полковник Сергій Порохня, якого ліквідували у березні.