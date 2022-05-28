Мобілізація в Україні: куди можуть направити людей із "білим квитком"

В Україні мобілізацію продовжено щонайменше до 23 серпня

Після продовження в Україні масової мобілізації, повістки у військкомат почали отримувати і люди, які до початку війни були звільнені від призову та несення служби у лавах ЗСУ.

Йдеться про тих військовозобов’язаних, хто потрапляв до категорії обмежено придатних для несення військової служби.

Однак оскільки перші дві хвилі мобілізації вже практично завершені, то у багатьох виникає питання про те, чи будуть люди з так званим "білим квитком" покликані до армії.

До них відносяться відразу три категорії військовозобов’язаних:

обмежено придатні для несення служби;

непридатні до служби у мирний час;

повністю непридатні зі зняттям з військового обліку.

У разі військового становища, мобілізації до лав ЗСУ не підлягає лише третя категорія, інші можуть бути призвані будь-якої миті.

Втім, навіть у разі призову, направити їх можуть до військкоматів, підрозділів постачання, навчальних частин та інших установ. Таким чином, нести службу вони зможуть лише у тилу і на фронт вирушати не будуть.

Крім того, під час призову їм треба буде пройти медичну комісію, яка чітко визначить, що можна і що не можна робити покликаному в такий спосіб військовослужбовцю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому видається "білий квиток" і з якими хворобами військовозобов’язаного повністю виключають із обліку.