Війна — день 94: ЗСУ тримають Сєвєродонецьк і наступають на півдні

Оперативно про головне за 29 травня

В Україні розпочався 94-й день з початку повномасштабного вторгнення росії. Окупанти сфокусували свої основні зусилля на спробах продавити оборону українських захисників на Донбасі і навіть змогли зайняти Лиман, проте Сєвєродонецьк, за який йдуть запеклі бої, залишається під контролем України. Водночас ЗСУ змогли відбити населений пункт Камишеваха, що під Попасною, та провели успішну контратаку на Херсонському напрямку. У країнах Заходу тим часом продовжують підтримувати нашу країну, так у Литві журналіст влаштував збір коштів на купівлю БПЛА "Байрактар" для ЗСУ і лише за три дні зібрав потрібну суму.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомлятиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 29 травня, але більш оперативно отримувати інформацію ви можете у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Голова Київської ОВА Олексій Кулеба запевнив, що біля кордону з Білоруссю на Київщині все спокійно. При цьому він зазначив, що область все одно постійно перебуває під загрозою повторного російського вторгнення.

00:00 За добу суботи на Донецькому та Луганському напрямах українські військові відбили 7 атак агресора, на 3 локаціях точаться бої. Минулої доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили:

1 танк;

6 ворожих автомобілів

підрозділи ППО у небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

А з новинами за 26 травня можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 92: ситуація на Донбасі погіршується, Україна готується до тяжкого місяця".

Інформацію про те, як минуло 27 травня читайте у публікації: "Війна — день 92: російські війська посилюють тиск на Донбасі, не зважаючи на втрати".

Новини за 28 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 93: ситуація на Донбасі погіршується, а окупанти продовжують тиснути біля Сєверодонецька"