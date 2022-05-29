Ворог наступає на нове місто, доки ЗСУ контратакують на півдні: карти боїв в Україні

Угруповання окупантів на південному сході Харківщини активізувалося

Поки росія посилено намагається захопити Сєвєродонецьк, щоб створити картинку захоплення Луганської області, у сусідній Донецькій їхні справи не такі добрі. На півдні ворога відсувають.

Аналітики з Інституту вивчення війни розповіли про обмежені успіхи росії на сході та проблеми російських військових на південному напрямку.

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Окрім контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, у цій та сусідній Запорізькій області ворога добряче нервує партизанський рух.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На південний схід від Ізюму (Харківська область) ворог намагався наступати, висунувшись у напрямку або Слов’янська, або Сіверська. Вони намагалися просунутися до Пасіки, є відомості, що населений пункт може бути частково захоплений. Окупанти продовжують обстрілювати околиці Сіверська з артилерії та авіації. Аналітики зазначили, що російські війська, ймовірно, зробили ставку на просування до Лимана. Звідти ворог передислокувавшись із Ізюму може атакувати Сіверськ або йти у бік Слов’янська. Через окупований Куп’янськ (Харківська область) перекидається додаткова артилерія та техніка ворога.

Карта бойових дій у Луганській області

Сєвєродонецьк ворог продовжує штурмувати, попри часткове оточення. Ізоляції міста немає, але українські війська можуть відступити, щоб уникнути "котла". Окупанти атакували на захід та схід від Попасної, але на траси з Лисичанська на Бахмут та Гірське не отримали доступу. Спроби, ймовірно, продовжаться, щоб ізолювати ЗСУ у районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Карта бойових дій навколо Сєвєродонецька

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Харків

Окупанти не намагаються наступати, вони зміцнюють та утримують позиції, зокрема у Козачій Лопані за 36 км від Харкова. Місто та населені пункти на північ під обстрілом.

Карта бойових дій у Харківській області

Південь України

Українські військові контратакували окупантів — вони відтіснили їх на невигідні позиції на кордоні Херсонської та Миколаївської областей (близько 70 км до Херсона). За даними, які Генштаб не підтверджував, є ймовірність форсування річки Інгулець, оскільки три села, що згадуються у зведенні, знаходяться на східному березі.

При цьому ворог продовжує будувати укріплення та зганяти техніку, щоправда, дуже стару, таку як танки Т-62. Їх передбачається встановлювати як вогневі точки. Також російські війська посилюють систему ППО.

Карта бойових дій у Херсонській та Миколаївській областях

Окремо в ISW відзначили ситуацію на окупованих територіях та активність партизанського руху на Херсонщині та Запоріжжі. Дослідники припустили, що з цим пов’язане "закриття" кордонів росіянами, а також спроби колаборантів уберегтися від помсти.

Раніше про зміну розміщення сил на Донбасі говорив Олексій Арестович. Як писав "Телеграф", політик розповів про "надлом" росіян.