Окупанти зазнають великих втрат, але продовжують наступ: де точаться бої 29 травня (карта)

Південь та схід України стають усе "гарячішими"

Ворог продовжує атаки на Донбасі, окупанти намагаються отримати стратегічну перевагу в боях, закріпившись на околицях Лимана. На тому ж напрямі посилює угруповання військ та шутрмує авіацією біля села Діброва.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог атакує також ще на кількох напрямках.

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За допомогою ракет, артилерії та із залученням засобів радіоелектронної боротьби ворог наступає на Донецькому напрямку. Збільшилась кількість авіації.

Штурм Сєвєродонецька триває, ворога вдалося відкинути на колишні позиції і завдати йому шкоди в районі Бобрового. Устинівка під авіаударами окупантів.

Карта боїв на Сєвєродонецькому та Лиманському напрямках

Бахмутський напрямок також під вогнем — ворог намагається покращити тактичне становище, штурмував із мінометами та артилерією в районі Володимирівки, Василівки, Комишувахи, Миронівки. Без успішно – після втрат окупанти відійшли. Біля Яковлівки завдали авіаудари.

Безуспішним був також наступ ворога на Авдіївському напрямку. За підтримки артилерії росіяни намагалися атакувати біля Кам’янки та Веселого.

Південнобузький напрямок варто відзначити окремо – тут українські сили відкинули ворога. Після українського наступу окупанти не лише зазнали втрат, а й зайняли оборону у незручному місці в районі Костромки Херсонської області. Стягує резерви.

Кострома відзначена на карті поблизу і в перспективі на окупований південь

Також у Генштабі відзначили свідчення втрат окупантів не лише у боях. Так звані санітарні втрати (поранені та хворі солдати, які потребують медичної допомоги більш ніж добу) викликали пошуки можливості для лікування. Стало відомо, що у Криму для забезпечення ліжко-місць для поранених перестали приймати цивільне населення, а також збирають донорську кров.

Намагаються вороги заповнити і технічні втрати — знімають зі зберігання старе озброєння та важку техніку, зокрема танки Т-62 та БМП-1. Про прибуття таких танків до Мелітополя повідомлялося раніше.

Як уже писав "Телеграф", ситуація на сході складна, але згідно з картами бойових дій українські сили оборони ворогові взяти в кільце не вдається. Основна мета росіян — Сєвєродонецьк. Місто в руїнах, але його захоплення може послужити одній з головних цілей кремля.