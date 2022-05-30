Війна — день 95: росіяни штурмують Сєвєродонецьк, а ЗСУ пішли у контрнаступ на півдні України

Оперативно про головне за 30 травня

Війна в Україні продовжується вже 95 днів. Окупанти продовжують зазнавати важких втрат у спробах захопити Сєвєродонецьк і Бахмут на Донбасі, але ЗСУ тримають оборону і не дають російським окупантам просунутися на жодному з фронтів, крім того, нашим воїнам вдалося досягти певних успіхів. Також українські захисники провели успішні контратаки біля Кривого Рогу. Водночас від Заходу продовжує надходити військова допомога, так в Польщі повідомили, що передають Україні 18 самохідних артилерійських установок KRAB.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події України та світу за 30 травня, але оперативніше отримувати інформацію читачі можуть у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 У Сумському та Охтирському районах пролунали кілька вибухів, повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

00:00 Українські захисники двома контратакувальними фронтами пішли в атаку на Херсонщині.

Нагадаємо, інформацію про те, як минуло 27 травня читайте у публікації: "Війна — день 92: російські війська посилюють тиск на Донбасі, не зважаючи на втрати".

Новини за 28 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 93: ситуація на Донбасі погіршується, а окупанти продовжують тиснути біля Сєверодонецька"

А про те, що відбувалося 29 травня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 94: ЗСУ тримають Сєвєродонецьк і наступають на півдні"