Танки, БМП, гармати і, можливо, гелікоптери: Чехія незабаром відправить Україні нову партію зброї

У Чехії розуміють важливість постійної допомоги Україні у війні з росією.

Слідом за повідомленням ЗМІ про відправку Польщею Україні важкої самохідної артилерії про своє рішення направити ЗСУ додаткове важке озброєння оголосила влада Чехії.

Зокрема, про це у неділю, 29 травня, заявила в ефірі чеського телебачення міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.

За словами Чернохової, Чехія має намір незабаром поставити Україні озброєння на суму від 26 до 30 мільйонів доларів США.

"Дуже важливо, щоб допомога надходила постійно", — сказала з цього приводу голова Міноборони Чехії.

Вона також зазначила, що з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну наприкінці лютого Чехія направила Україні військових вантажів на суму понад 150 мільйонів доларів.

Сама міністр не уточнила, яке саме озброєння Прага планує надалі передати Києву, проте чеські ЗМІ пишуть, що у подальших поставках будуть танки Т-72, бойові машини піхоти БМП-1, самохідні гармати-гаубиці та, можливо, бойові вертольоти радянського виробництва.

Як повідомлялося, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що з Франції в Україну вже прибули 155-мм САУ "Caesar", які одразу були направлені на фронт для відбиття російського вторгнення.