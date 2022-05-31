"Життя просто перевернулось": на Полтавщині без батька залишилися дев’ять дітей
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Чоловіка поховали 14 травня
На Полтавщині багатодітна сім’я залишилася без батька, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.
Як повідомляє "Суспільне Полтава", родина проживає в селі Ставкове.
Вагітна Марина Берлізова залишилася без чоловіка у 38 років.
"Ми коли про це дізналися, ми були всі разом, тому дітям не довелося пояснювати. Всі і так все зрозуміли. Він 77 днів був безвісти зниклим. Ми вірили і чекали, ми й далі будемо чекати. Бо сказати, що я вірю, – ні, я не вірю до цих пір, що він нас кинув", — сказала вона.
Марина та її чоловік 40-річний Юрій Берлізов разом виховували дев’ятьох дітей, але після отримання сумної новини вона переїхала в Ставкове до свекрухи.
Чоловік пішов на війну добровольцем та загинув у перший день у Харківській області. Поховали його у рідному селі 14 травня.
Старшому синові в сім’ї 20 років, наймолодшій дівчинці — лише чотири роки. Зараз вони підтримують маму, хоча, за її словами, планів на майбутнє у них просто немає.
"Наше життя просто перевернулося", — сказала Марина Берлізова.
Як повідомлялося раніше, захищаючи Україну від вторгнення російських окупантів загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников.