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Люди уникають нової Бучі: стало відомо, що зараз відбувається у Сєвєродонецьку

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Сєвєродонецьк вже частково захоплений, точаться бої
Сєвєродонецьк вже частково захоплений, точаться бої

Кадировці вихваляються, як люди зустрічають їх

Російські окупанти масово публікують відео, як пробралися вже до центру Сєвєродонецька Луганської області, а люди нібито радісно їх зустрічають. Більшість таких моментів — постановка, проте люди справді можуть так робити зі страху повторення звірств, які були у Бучі.

Так уранці у вівторок, 31 травня, прокоментував нові ролики кадировців керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, ситуація в районі важка, і зараз неможливо навіть уявити, скільки там жертв серед мирного населення.

Варто зауважити, що пізно ввечері голова Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео зі своїми бойовиками у Сєвєродонецьку — вони показували, як розгулюють містом, а місцеві жителі їм нібито дякують за окупацію.

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На кадрах з’являється вивіска Good Zone, — цей фітнес-клуб знаходиться в самому центрі міста.

Гайдай пояснив, що здебільшого такі кадри — постановочні, але є нюанс.

"Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти чи розправи без причин, як це було у Бучі", — наголосив він.

Як повідомляв "Телеграф", 30 травня російські військові увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька, після чого відразу ж пішли перші жертви серед мирного населення.

При спробі провести евакуацію громадянських людей з Луганської області окупанти обстріляли автобус, внаслідок чого було вбито французького журналіста і евакуацію офіційно було зупинено.

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#Сєвєродонецьк