Люди уникають нової Бучі: стало відомо, що зараз відбувається у Сєвєродонецьку

Кадировці вихваляються, як люди зустрічають їх

Російські окупанти масово публікують відео, як пробралися вже до центру Сєвєродонецька Луганської області, а люди нібито радісно їх зустрічають. Більшість таких моментів — постановка, проте люди справді можуть так робити зі страху повторення звірств, які були у Бучі.

Так уранці у вівторок, 31 травня, прокоментував нові ролики кадировців керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, ситуація в районі важка, і зараз неможливо навіть уявити, скільки там жертв серед мирного населення.

Варто зауважити, що пізно ввечері голова Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео зі своїми бойовиками у Сєвєродонецьку — вони показували, як розгулюють містом, а місцеві жителі їм нібито дякують за окупацію.

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На кадрах з’являється вивіска Good Zone, — цей фітнес-клуб знаходиться в самому центрі міста.

Гайдай пояснив, що здебільшого такі кадри — постановочні, але є нюанс.

"Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти чи розправи без причин, як це було у Бучі", — наголосив він.

Як повідомляв "Телеграф", 30 травня російські військові увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька, після чого відразу ж пішли перші жертви серед мирного населення.

При спробі провести евакуацію громадянських людей з Луганської області окупанти обстріляли автобус, внаслідок чого було вбито французького журналіста і евакуацію офіційно було зупинено.