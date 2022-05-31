Розслаблятися рано: у МВС розповіли про небезпеку для Києва від росії

До зустрічі з агресором потрібно готуватись і в майбутньому

Навіть закінчення війни може не змусити росію відмовитися від своїх планів із захоплення Києва чи України в цілому.

Таку думку висловив перший заступник глави МВС Євген Єнін в інтерв’ю "РБК-Україна". Він зазначив, що наївно гарантувати відмову від бажання подібних завоювань.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Єнін нагадав, що сусідів не обирають і запропонував план на майбутнє — заздалегідь готуватися до можливого нападу, збільшуючи свою силу: "щоб сюди просто боялися засунути свій ніс агресори та їхні спільники". Навіть після закінчення війни потрібно бути готовими до нових викликів.

Захоплення Києва планували розтягнути на кілька днів, а також розраховували, що Україна здасться, і цьому є матеріальне підтвердження. Єнін зазначає, що плани не здійснилися, але ілюзій щодо останньої війни немає.

Заступник голови також зазначив, що навіть відносно спокійні регіони все одно в небезпеці і йде період жорсткого протистояння. Для Києва це ризик ударів ракетами та бомбами з боку росії, попри потужну систему ППО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія все ще хоче захопити Київ — про це заявляє мер міста, а також про плани пишуть російські ЗМІ. При цьому на офіційному рівні кремль заперечує, що такі плани були навіть на початку вторгнення.

Аналітики вже оцінили можливість такого розвитку подій, і результат для росії невтішний.