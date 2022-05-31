Правда сильніша за пропаганду: росіяни нажили великих проблем через українців у Криму

Українці намагаються "відкрити очі" жителям півострова, розповідаючи про звірства, котрі окупаційна влада вчиняє на українських землях

Доволі часто під час так званих "гуманітарних коридорів" окупанти викрадають громадян України, після чого відправляють їх до Криму з подальшою перспективою вивезення у віддалені регіони росії. Проте, такі дії росіян спричинили провал систематичної пропаганди "русского мира", адже громадяни з проукраїнською позицією розповідають жителям півострова правду про звірства армії рф на українських територіях.

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Про це у вівторок, 31 травня, у своєму "Телеграм-каналі" повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, відзначивши, що примусове утримання українців, які були вивезені з окупованих росією українських територій до Криму, є небезпечним для "русского мира".

За її словами, українці розповідають кримчанам про те, що в реальності відбувається на материковій частині України, про воєнні злочини росіян та спроби рф стерти з лиця землі українську націю.

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"Інформація від свідків війни змінює думку кримчан та ставлення до російського вторгнення в Україну. І це має сильніший вплив, ніж російська пропаганда", — йдеться в тексті публікації Денісової.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в блокадному місті Маріуполь, яке росіяни упродовж 97-ми днів намагаються стерти з лиця землі, окупанти видають російські паспорти місцевим жителям, котрі змогли врятуватись від бомбардувань.

Тим часом кривавий лідер рф володимир путін підпи,сав указ, згідно з яким жителі окупованих населених пунктів Запорізької та Херсонської областей мають право отримати громадянство росії за спрощеною системою.