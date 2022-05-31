Вже передали пропозиції: Україна закликає Європу ввести ще більше обмежень проти росії

Європейська Рада дала зелене світло щодо ембарго на російську нафту, але це ще не кінець

У Міністерстві закордонних справ України зробили декілька важливих заяв щодо введення подальших санкцій проти держави-агресора росії, яка вдерлася з війною на українську територію. Мова про шостий та сьомий санкційні пакети проти Кремля.

Про це у вівторок, 31 травня, йдеться на офіційному сайті МЗС. Зокрема, відомство привітало "зелене світло" від Європейської ради щодо введення шостого пакета санкцій проти агресора, який передбачається запровадження ембарго на російську нафту.

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"Україна працювала на всіх рівнях, щоб шостий санкційний пакет став реальністю… Україна спрацювала в цьому випадку як єдина злагоджена команда. Нафтове ембарго прискорить хід лічильника зворотного відліку до краху російської економіки та воєнної машини", — заявив з цього приводу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

При цьому у МЗС додали, що вони розчаровані позицією Угорщини по нафтовому ембарго, адже через затягування процесу для росії зробили виняток щодо трубопровідних постачань. Однак навіть при цьому в українському відомстві розраховують, що до кінця 2022 року РФ втратить до 90% нафтового експорту до Європи, а отже недоотримає десятки мільярдів доларів на війну проти України.

Варто зазначити, що у шостий пакет санкцій також увійшли: відключення Сбербанку від SWIFT, заборона мовлення трьох російських телеканалів та індивідуальні санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, причетних до воєнних злочинів в Україні.

Тим часом у МЗС України закликали почати роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ — він має включати заборону на інші види російського експорту та інші обмежувальні заходи. України вже передала відповідні пропозиції.

Як повідомляв "Телеграф", директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що сьомий санкційний пакет проти держави-агресора треба погоджувати вже зараз.