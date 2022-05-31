Підписують згоду на вбивство цивільних: СБУ оприлюднила визнання полоненого російського солдата (відео)

Снайпер армії рф зробив визнання

Полонений поблизу Волновахи (Донецька область) російський солдат розповів, що росіян перед відправкою в Україну змушують підписувати згоду на вбивство цивільних осіб.

Відповідне відео доступне на телеграм-каналі СБУ.

Нові полонені загарбники вже не розповідають слідчим СБУ, що приїхали в Україну на навчання. Ці байки були на початку, а зараз окупанти заздалегідь розуміють, що їм даватимуть накази вбивати мирних жителів України. Полонений російський снайпер заявив, що його начальство вимагало написати "згоду на вбивство цивільних". Він це виконав, а ось кілька його товаришів по службі написали відмову. Потім начальство пригрозило їм гауптвахтою та звільненнями.

"Нам прийшов наказ: написати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, деякі написали відмову. Але замполіт сказав: "Підпишіть рапорт заново. Якщо не поїдете, то вас "на губу" відправлять (гауптвахта – Ред.), або просто звільнять", — розповів полонений снайпер.

"Він зробив вибір — вбивати українців, щоб не сидіти в російській в’язниці... Але, ймовірно, сидітиме в українській. Адже війна для нього закінчилася, він затриманий і дає свідчення СБУ. Викриває не лише себе, а й інших своїх співвітчизників", — повідомили у СБУ.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову харківської СБУ Романа Дудіна. Пізніше Дудін зажадав від Зеленського публічно спростувати інформацію про бездіяльність керівництва Управління СБУ у Харківській області