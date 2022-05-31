Росіяни штурмують позиції ЗСУ на ключовому напрямку та готують удар по важливому місту на Донбасі: свіжа карта боїв в Україні

ЗСУ тримають оборону на всій лінії фронту

У вівторок, 31 травня, на 97-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася за минулу добу.

Карта боїв в Україні за 31 травня

Карта боїв в Україні за 30 травня

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку угруповання супротивника зі складу частин і підрозділів західного військового округу збройних сил рф намагаються утримати зайняті позиції й не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої місцевості. Продовжується підготовка ворога до відновлення наступу у напрямі населеного пункту Слов’янськ.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, бої продовжуються. Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєверодонецьк і оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу у напрямах населених пунктів Сіверськ та Райгородок. На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії. На інших напрямках продовжує обстріл з метою сковування дій наших військ та недопущення їх переміщення на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

Раніше полонений російський снайпер заявив, що солдат рф змушують підписувати згоду на вбивство цивільних.

Нагадаємо, військовий аналітик Том Купер пояснив, чому ЗСУ мають успіх на Херсонщині.