Зеленський розповів про плани на деокупацію територій: "Ми прив'язуємось до людей, а не до дат"

Глава держави наголосив, що головне - це зберегти життя жителям окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає зброї на східному фронті, щоб розпочати повну деокупацію територій. Водночас він наголосив, що з цим поспішати не будуть, адже головне — зберегти життя людей.

Про це глава держави заявив у вівторок, 31 травня, на брифінгу у Києві після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає "Телеграф".

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За словами президента, російські війська сконцентрували на сході України велику кількість техніки, збройних формувань, батальйонів.

"Вони зосередили безліч сил, щоб виконати той чи інший план РФ. Про плани РФ, прив'язані до символів і дат, ми багато чули… Нам однаково, які плани у РФ… Наші плани зрозумілі — ми все це деокуповуватимемо", — заявив Зеленський.

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При цьому він підкреслив, що жодних дат деокупації названо не буде, адже головне у цьому питанні — збереження життів людей.

"Ми не прив'язуємось до дат деокупації. Ми прив'язуємось до людей. Якщо ті чи інші кроки нашої операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов'язані з десятками тисяч наших загиблих людей, то ми чекатимемо на відповідну зброю, щоб зберегти максимально наших людей. Саме вони деокуповують території. Насамперед ми маємо максимально думати про наших людей, які здатні дати відсіч усім планам РФ", — резюмував президент України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тема деокупації Криму та Донбасу є дуже складною, тому найлогічніше, щоб вона обговорювалася главами країн при особистій зустрічі.