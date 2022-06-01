Філателіст пояснив історичний успіх марки Укрпошти "Руський корабель, йди на..."

Ажіотаж навколо марки з’явився завдяки правильному маркетингу

Марка "Руський воєнний корабель, йди…", присвячена подвигу українських прикордонників на острові Зміїний, вже стала легендою, при цьому поштові вироби розкуповуються миттєво, попри війну.

Колекціонер-історик та філателіст Сергій Борковський у коментарі для Вечірнього Києва пояснив феномен цих поштових виробів. Також фахівець спрогнозував їхню популярність у майбутньому.

Борковський зазначив, що ця марка завоювала серця українців тим, що вона стала першою, випущеною під час війни. Крім того, на її популярність позначився професіоналізм ЗСУ, які у результаті потопили крейсер "Москва" буквально наступного дня після виходу марки.

"Руський воєнний корабель" – перша марка в Україні, що вийшла під час війни. Збіг чи карма, але наступного дня після її виходу крейсер "москва" підбили і він пішов на дно", — сказав Борковський.

Фахівець додав, що ажіотаж довкола марки з’явився завдяки правильному маркетингу. У результаті поштовий виріб хотіли купити не лише колекціонери, а й буквально всі.

"Змусити таку кількість людей в ажіотажі щось купувати, та ще у воєнний час — подібного в філателії я не пам’ятаю", — зазначив Борковський.

Філателіст вважає, що марка дорожчатиме з часом, і додав, що на цей час він оцінює вартість марки в 100 доларів/євро.

Зазначимо, після успіху марки "Руський воєнний корабель, йди…" "Укрпошта" випустила марку "Руський воєнний корабель…ВСЬО", яка також досягла успіху. На наступній марці від "Укрпошти" може з’явитись знаменитий пес Патрон.

Нагадаємо, малюнок на марці "Руський воєнний корабель, йди…" присвячений подіям початку війни, коли російський ракетний крейсер "Москва" зажадав від захисників острова Зміїний скласти зброю та здатися, на що був посланий за відомим напрямком. До речі, у квітні цей крейсер був уражений двома крилатими ракетами "Нептун" українського виробництва, росіяни врятувати судно не змогли.

Захисники острова Зміїний довго вважалися загиблими, проте, на щастя, частина українських прикордонників, зокрема автор знаменитої фрази Роман Грибов, вижили, але опинилися в полоні. 24 березня відбувся обмін полоненими, і Роман зміг повернутися додому, де на нього чекала нагорода.