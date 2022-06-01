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Ті, хто краде гуманітарку - працюють проти перемоги України у війні - засновник Фонду "Волонтерський рух"

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Голова благодійного фонду "Волонтерський рух" Наталя Гнатюк
Голова благодійного фонду "Волонтерський рух" Наталя Гнатюк

Фонд "Волонтерський рух" працює з початку війни — з 2014 року

Благодійний фонд "Волонтерський рух" існує в Україні ще з часів Майдану. Під час війни всі його учасники знову возз'єднались, щоб допомагати своїй країні. Пілоти, майбутні космонавти та адвокати кожного дня крім роботи займаються допомогою у партнерстві з UNICEF.

Голова фонду Наталя Гнатюк розповіла "Телеграфу" про особливості роботи з міжнародними донорами та про те, чому крадії гуманітарної допомоги по суті крадуть у країни перемогу.

Голова "Волонтерського руху" Наталя Гнатюк
Голова "Волонтерського руху" Наталя Гнатюк

- Чим саме зараз займається ваш фонд? На вашому сайті видно, що у вас доволі масштабна команда.

- Наш фонд "Волонтерський рух" був створений ще у 2014 році, ми вже тоді надавали допомогу. З того часу в нас збереглась команда волонтерів, яка дуже швидко об’єднується, як тільки в цьому з’являється необхідність.

Так відбулось і цього разу: люди, які в мирному житті є досить успішними в різних спеціальностях, за лічені години об’єднались, щоб допомагати Україні. З перших днів війни ми підключились до великого проєкту UNICEF. Наша команда виступила в ролі їхніх логістичних партнерів. За короткий час було відкрито три великих склади-хаби в Києві, Дніпрі та Одесі. Звідти гуманітарну допомогу поставляють і в сусідні області, і в найбільш гарячі точки. Ми об’єднуємо великих донорів з кінцевими отримувачами допомоги — маленькими партіями розвозимо вантажі в лікарні, пологові будинки, ОТГ. Також команда відслідковує потреби і передає їх донорам, а потім робимо адресні доставки. Ми були одними з перших, хто привіз допомогу в Бучу, Бородянку, Макарів, Іванків (всі міста — Київська область — ред.).

Ми отримуємо 20-тонні фури, тобто, величезні об’єми допомоги, які доставляє UNICEF. І серед цієї допомоги все досить професійно укомплектовано — окремо для лікарень, для пологових будинків, для дітей, для переселенців, для бомбосховищ.

Є аптечки, є кисневі концентратори, генератори, є все для первинної допомоги, лікар одразу має всі необхідні препарати. UNICEF передає допомогу від дуже відомих донорів у світі, а наша команда передає її безпосередньо отримувачам. Через наші склади вже пройшло допомоги на понад 2 млн доларів.

Аптечка від UNICEF, яку доставляють волонтери
Аптечка від UNICEF, яку доставляють волонтери

- А як саме формуються запити до вас? Як люди можуть про вас дізнатись?

- Ми фонд, в якому зібрались дуже потужні особистості. В нас є представники в Америці, в Польщі. Кожен включив свої компетентності, свої контакти, щоб організувати цей процес. У нас є люди, наприклад, які телефонують в лікарні, збирають потреби, нам роблять заявки й потім ми робимо їм доставку. Для нас важливо не лише передати допомогу, але й відслідкувати, яким чином вона використовується. Є обов’язковий моніторинг, ми розуміємо, хто з пацієнтів що отримує.

Зараз також намагаємось більше про себе розповідати, щоб люди знали, куди звертатись.

Фонд моніторить використання переданої гуманітарної допомоги, зазначає Наталія Гнатюк.
Фонд моніторить використання переданої гуманітарної допомоги, зазначає Наталія Гнатюк.

- А розкажіть трохи про вашу команду. Хто ці потужні професіонали?

- Серед нас є хірург, пілот, майбутній космонавт, інженер, адвокати, бізнесмен. Це люди, у яких є потреба допомогти державі. Ми всі максимально швидко перекваліфікувалися для того, щоб робити спільну справу. Наприклад, завідуючий складу у нас пілот міжнародного рівня. З відкриванням складів нам допомагали великі бізнесмени.

Але передача гуманітарної допомоги — це лише одна з частин проєкту нашого Фонду, який, до речі, ще й включений до бази ООН. Це одна з вимог UNICEF. Другий етап — ми запускаємо мобільні бригади. Ними ми плануємо покрити шість областей. В склад такої бригади буде входити два лікарі, соціальний працівник або психолог та водій. Вони будуть мати обладнання для діагностики та надавати послуги телемедицини. Люди будуть мати можливість спілкуватись з найкращими лікарями України. Охматдит, інститут серця — це наші партнери.

Передача гуманітарки - лише один з напрямків діяльності "Волонтерського руху"
Передача гуманітарки - лише один з напрямків діяльності "Волонтерського руху"

- З якими важкими запитами ви зіштовхнулись за цей час? Які можете згадати найбільш особливі моменти?

- Мене вразив мій візит до Бородянки. Як тільки трохи розмінували місто, ми одні з перших поїхали туди. Коли ти ідеш, і розумієш, що будь-який кілометр чи метр, можуть бути останніми, адже там було ще багато мін. Це було страшно.

В самій Бородянці ми привезли до лікарні 20 тонн вантажу, але там взагалі нікого не було. Відчиняють двері лікарні й ми розуміємо, що нам зараз якось треба відвантажити допомогу, а людей немає навколо — є я, мій син і водій. Все.

А потім поруч з нами на балкон вийшов хлопець й запитав, що ми робимо. Почувши, що ми привезли допомогу, він якимось чином організував величезну кількість мешканців, дітей, які стали поруч з нами ланцюгом. Вони так і передавали коробки. І ми врешті решт дуже швидко відвантажили допомогу.

Потім у нас у Бородянці навіть з’явився свій волонтер. Люди дуже хотіли спілкуватись, розповідали, хто був більш жорстокий в російській армії, як жінки намагались рятувати чоловіків. Якщо росіяни бачили будь-якого чоловіка, то його просто вбивали. Було багато випадків, коли жінки просто лягали тілами, щоб накрити чоловіків.

А другий випадок, який мене вразив вже про мого сина. Йому 25 років і він, побачивши мій приклад, теж став волонтером. Це сталось після візиту до Іванкова. Іванків для мене особливе місце, адже у мирному житті я займаюсь культурою, митцями, я є партнером фонду Марії Примаченко. Тому, знаючи, як важко там проходила окупація, ми поїхали туди. І ось ввечері син каже: я сьогодні побачив найбільш красиву дівчинку на землі. Я думала, може він когось зустрів там. А він показав мені фото, а на ньому — семирічна справді дуже красива дівчинка. Він плаче й каже: розумієш, вона бігала до мене за продуктами. А через п’ять хвилин прибігає і приносить мені малюнок на згадку і вдячність про себе. Потім, звичайно мій син їздив до цієї дівчинки і третій раз, і четвертий, і п’ятий. Він навіть повіз їй свої м’які іграшки з дитинства. Ми робимо свою волонтерську роботу, а серце при цьому не вимикається. Під час цієї війни взагалі кожна людина проявила себе з різних боків. Хтось — з позитивних, хтось з негативних, але всі стали справжніми.

Серед допомоги, яку передає фонд, не тільки предмети першої необхідності
Серед допомоги, яку передає фонд, не тільки предмети першої необхідності

Ця війна і об’єднала, і роз’єднала одночасно. Для мене волонтерство — це вже потреба допомагати. І зараз доля держави залежить від кожного з нас. Хтось стоїть в черзі за сіллю і робить ажіотаж, хтось виїжджає з країни, а хтось працює, тому що розуміє, що потрібна перемога у війні.

І буквально днями трапився випадок, який мене розчулив. Мені телефонує невідомий номер і каже, що наступного дня з Лондону привезе великий бус медикаментів і питає, в яку лікарню розвантажити. Я йому запропонувала забрати вантаж і розвести своїми бригадами. Він погодився. І наступного дня, коли я була впевнена, що це якась помилка, мені дзвонять зі складу і кажуть, що вантаж довезли. І на одній з коробок навіть було написано "Наталці". Потім я намагалась з’ясувати, хто в Лондоні направив до нас вантаж. А мені відповіли: ми — банда. Тобто люди навіть не хочуть афішувати свої імена і піаритись на цьому. Для них важливе єдине — щоб не було маніпуляцій з гуманітарною допомогою. Адже в нас дуже багато зараз випадків з її розкраданням і продажем. А наш фонд викликає довіру.

- Ви сказали, що багато випадків, коли перепродають допомогу, а наскільки іноземці зараз більше контролюють допомогу Україні?

- З того, що я бачу, допомоги Україні стало набагато менше. І тут є фактор недовіри. Благодійництвом зараз намагаються займатись всі. Але не завжди це чесна гра. Ми бачили допомогу, яка продавалась чи виставлялась в аптеках. Мушу сказати, що такі люди працюють проти перемоги України у війні. А для нас прозорість у фонді — це найголовніше. Щоб люди розуміли, що їхня допомога доходить до адресата.

- Я знаю, що UNICEF допомагають багато відомих особистостей у світі, чи знаєте, хто саме передає допомогу в Україну?

- Вони співпрацюють з багатьма зірками, але я не буду зараз всіх перелічувати. Скажу тільки, що вони дуже великі донори й вони так швидко організували допомогу в перші дні війни, що це було неймовірно. У них величезні можливості і з обладнанням, і з продуктами, і з машинами. Вони допомагають всюди, де це можливо.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Волонтер #Волонтерський рух