Шанс для України: аналітики назвали великий військовий промах путіна

росія може втратити плацдарм на півдні

Російська концентрація на захопленні Сєвєродонецька та виході на межі Луганської та Донецької області може зіграти на руку Україні. Стягуючи сили та ресурси на захопленні частини сходу країни, росія ставить свої війська на півдні у вразливе становище та може втратити стратегічно важливу Херсонську область.

Американські аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що саме на Херсонщині — єдине місце в Україні, де росія має позиції на західному березі Дніпра. Якщо вона їх втратить — становище України покращає і повернення Херсона вигідне у подальшому захисті від росії.

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Як пишуть дослідники, розуміння цього мало призвести до виділення росією бойової потужності для утримання Херсона, але кривавий диктатор володимир путін вирішив віддати перевагу над цим захопленню східних районів, яке дадуть символічні вигоди.

І тут наголошується на підході українського керівництва, яке, ймовірно, вирішило не виділяти ресурси на оборону Сєвєродонецька "до кінця" і ухвалило рішення відійти з міста, що було стратегічно обґрунтовано. "Україна повинна заощаджувати свої обмеженіші ресурси і зосередитися на поверненні критично важливої території, а не на захист території, контроль над якою не визначатиме результат війни або умови для відновлення війни", — йдеться в доповіді.

Українські рішення відсунути ворога від Харкова та зупинити наступ із Ізюму названі важливішими, ніж оборона Сєвєродонецька. Дослідники резюмують, що вибір України загалом правильний, і це дає добрі шанси не лише зупинити росію, а й обнулити її останні успіхи.

Як раніше писав "Телеграф", росія просувається на сході — карти боїв показують бої не лише у Сєвєродонецьку, а й наступ на Слов’янськ. На Херсонщині, намагаючись сповільнити ЗСУ, вони підривають мости.